HP Inc. открывает Академию инноваций и цифрового обучения

Образование – один из секторов экономики, больше всех пострадавших от пандемии.

Министерство образования и науки Республики Казахстан, компания HP Inc. и Mirai Partners подписали меморандум о взаимопонимании в области сотрудничества с целью содействия повышению квалификации и развитию талантов в секторе образования в Республике Казахстан посредством участия преподавателей в программе HP Innovation and Digital Education Academy (HP IDEA) – Академия инноваций и цифрового обучения HP.

Компания HP Inc. совместно с Intel, лидером в производстве полупроводников, и Mirai Partners, консалтинговой компанией в сфере инноваций в образовании, запускает в Казахстане Академию инноваций и цифрового обучения HP IDEA.

Образование – один из секторов экономики, больше всех пострадавших от пандемии. В то же время это одно из самых многообещающих направлений, для которого современные технологии открывают бескрайние возможности. Уникальность виртуальной академии HP IDEA в том, что она ориентирована на педагогику в целом, а не на отдельный образовательный продукт, - уточнила Светлана Вырыпаева, глава представительства HP Inc. в Казахстане.

Программа разработана на основе и во исполнение Целей устойчивого развития ООН (ЦУР) и целей Министерства образования и науки Республики Казахстан. Академия также объединяет результаты исследований и наработки Магистратуры педагогического факультета Гарвардского университета и Мичиганского университета, отвечающие самым высоким стандартам и требованиям.

Министерство образования и науки Республики Казахстан активно работает над цифровой трансформацией системы образования в стране, внедряя новые информационно-коммуникационные технологии в систему образования и науки. Министерство выразило заинтересованность в участии в Академии за счет предоставления доступа к HP IDEA более 100 преподавателям и руководителям из 34 школ.

Последние два учебных года стали настоящим испытанием для педагогов во всем мире. Закрытие школ, резкий переход на онлайн-обучение, адаптация к новым реалиям – непростая задача как для школьников, так и для их учителей. Необходимо выстроить систему образования таким образом, чтобы никакие внешние факторы не могли остановить учебный процесс. Для этого важно дать педагогам новые знания и развить компетенции в области ИТ и интерактивного подхода к проведению занятий. Мы рады, что у наших учителей появилась отличная возможность присоединиться к HP IDEA и повысить свою квалификацию на основе одних из лучших мировых программ, - прокомментировал запуск программы Рустем Бигари, вице-министр Образования и науки Республики Казахстан.

Компании HP Inc. и Intel предоставляют два направления для школ-участников HP IDEA:

· HP IDEA Fellow – Программа продолжительностью один год для передовых кадров и руководителей. Это иммерсивная программа повышения квалификации педагогов, предназначенная для того, чтобы учителя имели возможность получать доступ к новым формам обучения и развивать их. Участвующие школы выбирают 3-6 преподавателей и представителей школьного руководства для формирования практики на уровне школы с помощью 4 конференций и еженедельных учебных занятий.

· HP IDEA Associate – Программа включает обучение для представителей конкретной школы, разработанное выпускниками HP IDEA Fellows под руководством компаний Mirai и HP. Все сотрудники участвующих школ получат возможность стать HP IDEA Associate, участвуя в обучении, разработанном и проводимом выпускниками HP IDEA Fellows.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!