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Назначен заместитель управляющего делами Токаева

Фото: instagram.com 28 мая 2021, 11:46

Им стал Айбек Дадебаев.

Айбек Дадебаев назначен заместителем Управляющего делами Президента Казахстана, сообщает zakon.kz.

Распоряжением главы государства Дадебаев Айбек Аркабаевич назначен заместителем Управляющего делами Президента Республики Казахстан, - говорится в сообщении, опубликованном на Акорде.

Как отмечает Ербол Едилов, Дадебаев - экс-заместитель начальника Канцелярии Президента РК. Ранее работал заведующим Секретариатом председателя Сената Парламента РК.

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