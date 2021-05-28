Назначен заместитель управляющего делами Токаева

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Им стал Айбек Дадебаев.
Айбек Дадебаев назначен заместителем Управляющего делами Президента Казахстана, сообщает zakon.kz.
Распоряжением главы государства Дадебаев Айбек Аркабаевич назначен заместителем Управляющего делами Президента Республики Казахстан, - говорится в сообщении, опубликованном на Акорде.
Как отмечает Ербол Едилов, Дадебаев - экс-заместитель начальника Канцелярии Президента РК. Ранее работал заведующим Секретариатом председателя Сената Парламента РК.
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