В городах больше строят жилья и рожают детей, чем на селе

При этом строительство в сегменте нежилых зданий пробуксовывает.

3 из 5 квадратных метров жилья в Казахстане приходится на города и такая же пропорция приходится на рождаемость, передает zakon.kz со ссылкой на мониторинговое агентство Energyprom.kz.

По итогам первого квартала 2021 года отмечена тенденция постепенного улучшения показателей в базовых отраслях. Двигатель экономики — реальный сектор, где, по данным официального портала премьер-министра РК, лучше всего показало себя строительство (плюс 13,1%). Для сравнения: рост в обрабатывающей промышленности составил плюс 7,5%, в сельском хозяйстве — плюс 2,8%.

За первый квартал текущего года объем строительных работ в РК составил 514,1 млрд тенге. Примечательно, что рост в секторе в наибольшей мере обеспечен увеличением объемов строительства жилых зданий (на 31,3% за год, или на 25,4 млрд тенге). При этом строительство в сегменте нежилых зданий пробуксовывает.

Такая же картина наблюдалась и в "коронакризисном" 2020 году, когда объемы строительства в жилом секторе достигали 881,2 млрд тенге — сразу на 35,3% больше, чем годом ранее.

Жилищное строительство в РК растет в прямой зависимости от доступного ипотечного кредитования в рамках госпрограмм. Так, прорывной рост в секторе начался в 2015–2016 годах, с вводом Государственной программы инфраструктурного развития "Нұрлы жол".

Далее вступила в действие работающая и сегодня системная программа — преемница "Нұрлы жер", объединившая в себе новые механизмы поддержки жилищного строительства и действовавшие по ранее принятым "Нұрлы жол" и Программе развития регионов. Ключевой оператор "Нұрлы жер" — Отбасы банк.

Тогда же, в 2015-м, доля займов по линии жилстройсбережений Отбасы банка (в то время — Жилстройсбербанка Казахстана), впервые перевалила за треть портфеля всех ипотечных займов по РК. Сегодня доля банка в ипотечном портфеле составляет уже около 60%.

Напомним: в цели устойчивого развития ООН, в рамках ЦУР № 11 "Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов", входит следующая задача: "К 2030 году расширить масштабы открытой для всех и экологически устойчивой урбанизации и возможности для комплексного и устойчивого планирования населенных пунктов".

Ключевой критерий здесь — соотношение застройки и темпов роста населения. В целом урбанизация в РК развивается быстрыми темпами, и корреляция застройки и рождаемости очевидна.

Так, жилищный фонд РК к началу текущего года достиг 373,3 млн кв. м — на 2,5% больше, чем годом ранее. Из них на города приходится 64%, против 63% пять лет назад и менее 58% — десятью годами ранее.

Обеспеченность населения жильем в итоге составила 22,6 кв. м на человека, при этом в городах показатель вырос до 25 кв. м, в селах — лишь до 19,3 кв. м на проживающего.

В то же время в 2020 году в стране родилось 425,6 тыс. детей, плюс 5,6% к предыдущему году. Доля детей, рожденных в городах, составила 58,4% от общего числа. Для сравнения: пятью годами ранее показатель достигал 56,6%, десятилетие назад — лишь 55,4%.

В итоге население РК к началу текущего года достигло уже 18,9 млн человек — на 1,3% больше, чем годом ранее. Из них в городах проживает 11,1 млн человек: это уже 59,1% от РК, против 57% пятилеткой ранее и 54,6% — десять лет назад.

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