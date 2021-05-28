Уличные туалеты при школах в Казахстане: сколько их осталось?

Все еще остается проблема по 100 туалетам.

На отчетной встрече с населением министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал о работе по ликвидации уличных туалетов и обустройству их в школах, передает корреспондент zakon.kz.

Конечно, очень много было вопросов и остается по теплым туалетам. Вы знаете, что есть поручение президента. Буквально год назад в стране было 1700 надворных туалетов. За один год 1600 теплых туалетов было построено. Была проведена большая работа местными исполнительными органами, - сказал Аймагамбетов.

При это он отметил, что тем не менее все еще остается проблема по 100 туалетам.

Сейчас строительство и работы ведутся. Мы поставили задачу в ближайшее время, как максимум, до 1 сентября эту задачу полностью решить. Буквально недавно мы этот вопрос рассматривали на комиссии по защите прав детей, которая функционирует при правительстве РК, - заключил министр.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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