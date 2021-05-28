Окрошку неожиданно признали вредной

Приложение zakon.kz
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Это блюдо противопоказано людям с обострением болезней ЖКТ.
Окрошка противопоказана людям, страдающим заболеваниями пищеварительного тракта, сообщает zakon.kz.
По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, традиционный летний холодный суп нельзя употреблять практически всем людям, у которых есть риск обострения данного заболевания.
К таким болезням относятся язва, колит, гастрит, различные заболевания печени.
Если не в стадии обострения, то можно осторожно и в небольших количествах. Но все равно есть риск обострения заболевания, поэтому осторожно, — уточнила врач изданию Riafan.ru.
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