Окрошку неожиданно признали вредной

Это блюдо противопоказано людям с обострением болезней ЖКТ.

Окрошка противопоказана людям, страдающим заболеваниями пищеварительного тракта, сообщает zakon.kz.

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, традиционный летний холодный суп нельзя употреблять практически всем людям, у которых есть риск обострения данного заболевания.

К таким болезням относятся язва, колит, гастрит, различные заболевания печени.

Если не в стадии обострения, то можно осторожно и в небольших количествах. Но все равно есть риск обострения заболевания, поэтому осторожно, — уточнила врач изданию Riafan.ru.

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