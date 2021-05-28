Правила экспертизы и апробации учебных программ утвердили в РК

Приложение zakon.kz
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Апробация проводится на базе пилотных дошкольных организаций или пилотных общеобразовательных школ.
Министр образования и науки РК своим приказом от 18 мая 2021 года утвердил Правила организации работы экспертизы и апробации типовых учебных планов, типовых учебных программ дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего, общего среднего образования, передает zakon.kz.
Согласно документу, экспертизу будут проводить экспертные группы из числа педагогов, прошедших обучающие курсы, имеющих стаж работы по специальности не менее 10 (десять) лет, квалификационную категорию "педагог-исследователь" или "педагог-мастер", и из числа ученых, имеющих степень доктора или кандидата наук, степень доктора философии (PhD) /доктора по профилю, включенных в базу экспертов.
К проведению экспертизы привлекаются также победители республиканских конкурсов "Лучший преподаватель", "Лучший педагог", обладатели национальной премии "Учитель Казахстана".
Учебную программу проверяют на:
Апробация проводится на базе пилотных дошкольных организаций или пилотных общеобразовательных школ.
Итоги апробации рассматриваются на заседаниях педагогического совета пилотной школы, по итогам которых составляется аналитическая справка.
Экспертная группа рассматривает доработанные по итогам апробации проекты типовых учебных планов и типовых учебных программ и выносит одно из следующих решений:
Настоящий приказ вводится в действие с 6 июня 2021 года.
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