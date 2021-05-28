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Погода без осадков ждет казахстанцев на выходных 

Фото: pixabay.com 28 мая 2021, 12:41

А 31 мая ожидается дождливая погода.

Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 29-31 мая, сообщает zakon.kz.

В конце недели антициклон из районов Атлантического океана будет оказывать свое влияние на большую часть страны, в связи с чем ожидается преимущественно погода без осадков, - сообщили в РГП "Казгидромет".

С 30 мая циклон из регионов Новой земли, объединившись с южным циклоном, принесет неустойчивую погоду. Пройдут дожди с грозами, на западе, северо-западе возможен град. Лишь на юге сохранится погода без осадков, с усилением ветра, ожидается пыльная буря.

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