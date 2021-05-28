Отчим домогался до девочки: осуждена директор гимназии

Директора осудили за то, что она узнала о преступлении, но не сообщила в полицию.

В ЗКО оглашен приговор в отношении директора школы-гимназии. Ее признали виновной в недонесении о преступлении, передает zakon.kz.

В суде установлено, что в марте 2019 года директор школы-гимназии Жангалинского района Кожахметова узнала от психологов школы и от ученицы 5-го класса о том, что до нее домогается отчим.

После этого Кожахметова собрала в своем кабинете сотрудников школы, провела совещание и запретила подчиненным сообщать об инциденте в правоохранительные органы, а также потребовала от матери ученицы перевести дочь в другую школу. В результате преступного бездействия Кожахметовой сексуальные домогательства отчимом в отношении падчерицы совершались еще два раза. Вина подсудимой доказана показаниями свидетелей, протоколами очных ставок, - сказано в сообщении пресс-службы Жангалинского районного суда.

Прокурор просил суд назначить Кожахметовой наказание в виде ограничения свободы. Сама Кожахметова вину не признала.

В суде пояснили, что санкция ст. 434 УК РК предусматривает наказание в виде штрафа (до 6 тыс. МРП), исправительные работы, ограничение или лишение свободы до 6 лет.

По закону, если за преступление предусмотрено несколько видов наказаний, суд обязан сначала рассмотреть возможность назначения самого мягкого наказания. И только если нет оснований для его назначения применяется более строгий вид наказания. Учитывая, что Кожахметова ранее к уголовной ответственности не привлекалась, у суда не имелось оснований назначить самое строгое наказание. В связи с чем, судом назначено 3 года ограничения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу, - сообщили в суде.

Ранее был осужден отчим девочки - он признан виновным в сексуальных домогательствах и приговорен к 22 годам лишения свободы.

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