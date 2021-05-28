Найдены трое из семи пропавших туристов в горах Туркестанской области

Их состояние удовлетворительное. Поиски остальных продолжаются.

Спасатели Туркестанской области нашли троих из семи пропавших туристов, передает zakon.kz.

Сегодня, 28 мая, в ходе аэровизуального облета на вертолете "Казавиаспас" в Сайрамугамском ущелье найдены трое из семи пропавших. Состояние удовлетворительное. Поиски остальных туристов продолжаются, - сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

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В настоящее время психологами Центра медицины катастроф оказывается психологическая помощь родственникам пропавших.

В поисковых работах задействованы спасатели, сотрудники полиции, конный патруль пограничной службы, работники национального парка и родственники пропавших, также два вертолета "Казавиаспас".

Сообщение о пропаже семи человек на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка Толебийского района на пульт 112 поступило 25 мая 2021 года в 18.30. 21 мая туристы направились в ущелье "Сары-Айгыр" и должны были вернуться 24 мая.

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