Деятелей культуры и искусства Павлодарской области отметили наградами

Работники культуры и искусства из городов и районов области приняли участие в мероприятии посредством видеосвязи.

В честь Дня работников культуры и искусства в Павлодаре наградили представителей творческих профессий. Кроме того, огласили результаты областного онлайн-фестиваля "Рухани қазына-2021". Работники культуры и искусства из городов и районов области приняли участие в мероприятии посредством видеосвязи. Обращаясь к его участникам, глава региона Абылкаир Скаков отметил их особую роль в развитии независимого Казахстана.

Вы реализуете важную миссию - сохраняете и приумножаете культурно-историческое наследие родной земли, - сказал аким области. - Культура оказывает важнейшее влияние на жизнь людей, делает их более свободными, способствует взаимопониманию. Своим ярким примером вы вдохновляете молодое поколение на занятие творчеством и служение профессии. Растут достойные молодые таланты, перед которыми стоит задача прославлять не только нашу область на уровне страны, но и казахстанскую культуру на мировой арене. Большое спасибо вам за ваш бесценный труд и профессионализм!

В честь профессионального праздника работники культуры и искусства были удостоены различных ведомственных и региональных наград. Нагрудным знаком "За заслуги перед областью" отметили ветерана библиотечного дела Кайырманат Батталову, художественного руководителя джазового оркестра Виктора Шейкина и руководителя школы акынов "Желдірме" Асыгата Турганбека.

Нагрудный знак "Мәдениет саласының үздігі" получили музыкальный руководитель дома культуры села Ольгинка Павлодарского района Петр Пучёк, замдиректора музея литературы и искусства им. Бухар жырау Магзыма Абенова, глава дома культуры села Шарбакты Зейнурайын Дауытов, художественный руководитель танцевального коллектива "Шернияз" Нурлан Беков, заведующая подразделением по работе с детьми дворца культуры им. Естая Ирина Теплова, а также артисты казахского музыкально-драматического театра им. Ж. Аймауытова Айсулу Балтабаева и Руслан Ныгманов. Почетную грамоту акима области вручили руководителю отдела областной универсальной научной библиотеки им. Торайгырова Айнагуль Жылкыбековой, библиографу центральной библиотеки Аксу Елене Щипуновой, методисту историко-краеведческого музея им. Потанина Куляш Шайдуллиной, методисту дома культуры села Конырозек Успенского района Людмиле Бакулиной, руководителю отдела музея литературы и искусства им. Бухар жырау Жанар Оспановой, звукорежиссеру дома культуры района Теренколь Екубу Джабинову и заведующей домом культуры села Муткенова Актогайского района Сагынай Курманбаевой.

Благодарственным письмом акима области отметили организатора дома культуры села Исы Байзакова Иртышского района Ырысты Айтимбетову, художника дворца культуры им. Донентаева Аксу Татьяну Тишакову, хореографа дома культуры им. Альсеитова Железинского района Гульмиру Исагулову, артистку оркестра национальных музыкальных инструментов им. Омарова Шынаргуль Ауельбаеву, организатора клуба села Приреченск Актогайского района Марину Беляеву, библиотекаря областной универсальной научной библиотеки им. Торайгырова Бакытжан Букашеву, заведующего отделом музея им. Майры Шамсутдиновой Ерлана Рахимова, руководителя образцового ансамбля "Томирис" Алтынай Адильханову.

Отметили и победителей областного онлайн-фестиваля "Рухани қазына-2021", на который поступило более 30 заявок. Лучшим государственным музеем был признан Павлодарский областной художественный музей. В номинации "Лучший работник государственного музея" победил специалист Экибастузского историко-краеведческого музея Тойжан Бейсембаева. Лучшей библиотекой стала библиотека села Каракала. В номинации "Лучшая детская и подростковая библиотека" отметили Центральную детскую библиотеку им. Жаманбалинова в Павлодаре. Лучшим работником государственной библиотеки стала сотрудник Щербактинской центральной районной библиотеки Майгуль Тлеубердинова. Лучшим домом культуры признали культурный центр "Атамұра" в Экибастузе. В номинации "Лучший работник дома культуры" победил Самат Абжанов из села Узынбулак Баянаульского района. Ансамбль "Қорлан" стал лучшим художественным коллективом.

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