Приняты новые ограничительные меры в Костанайской области

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Постановление вступает в силу с 12:00 часов 28 мая 2021 года.
Главный государственный санитарный врач Костанайской области подписал постановление от 28 мая 2021 года "О применении ограничительных карантинных мер на территории Костанайской области в связи с регистацией случаев COVID-19", передает zakon.kz.
В частности, будут усилены меры по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией в пунктах пропуска в отношении лиц, прибывающих в Костанайскую область через Государственную границу РК.
Возобновляются междугородние внутриобластные автобусные, микроавтобусные перевозки с наполняемостью до 75% посадочных мест, недопущением пассажиров в общественный транспорт без защитных масок, обязательной обработкой дезинфицирующими средствами на конечной остановке.
Разрешены работы общественного городского транспорта с максимальным количеством выхода транспортных единиц на линии в часы пик, с наполняемостью по количеству посадочных мест, открытие всех дверей, недопущением пассажиров в общественный транспорт без защитных масок, обязательной обработкой дезинфицирующими средствами на конечной остановке, без ограничений по времени.
Кроме того, разрешено передвижение такси без ограничений по времени с обязательным ношением масок водителем и пассажирами. Тоже самое касается и личного автотранспорта.
Жителям области можно передвигаться по территории населенных пунктов Костанайской области с соблюдением масочного режима, социальной дистанции, группами не более 3 человек или членов одной семьи, без ограничения по времени.
Вместе с тем ограничено передвижение граждан старше 65 лет по территории населенных пунктов Костанайской области, за исключением выхода в магазины для приобретения продуктов, в аптеки, лечебные организации, вынос мусора, выгула животных.
Предусмотрен запрет на проведение зрелищных, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей, а также запрет на аренду частных домовладений и строений для проведения массовых корпоративных и других мероприятий.
В то же время разрешено проведение совещаний, заседаний в очном режиме только при обосновании отсутствия возможности их проведения в дистанционном формате.
Приостановлена деятельность развлекательных учреждений (выставки, караоке, бильярдные, кальянные, компьютерные клубы, ночные и игровые клубы, боулинг клубы, батутов, детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях и другие), банкетных залов, букмекерских контор.
Объекты, участвующие в проекте "Ashyq" (бильярдные, компьютерные клубы, боулинг клубы, караоке, выставки, банкетные залы, работающие по типу кафе и ресторанов, в том числе для проведения поминок), работают в соответствии с санэпидтребований.
Разрешена работа кинотеатров, театров, домов культуры, концертных залов, филармоний с заполняемостью не более 20% от числа посадочных мест, рассадкой зрителей через два кресла по длине ряда и в шахматном порядке между рядами с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, без проведения акций. Объекты, участвующие в проекте "Ashyq", работают в соответствии с санэпидтребований.
Кроме того, разрешено работать:
Проведение коллективных религиозных мероприятий (в том числе "жұма намаз", ежедневные православные молитвы и другие) на открытом воздухе на территории мечетей, православных церквей и других религиозных объектов осуществляется при соблюдении масочного режима и социальной дистанции из расчета не менее 4 метров на человека, - говорится в постановлении.
Разрешена деятельность объектов общественного питания, в том числе объектов загородного придорожного сервиса, летних площадок, при условии наполняемости не более 50% и одновременного пребывания не более 50 посетителей, нахождение за 1 столом не более 4-6 человек, расстояние между столами не менее 2 метров, с установлением режима работы с 07:00 часов до 24:00 часов, без проведения торжественных, семейных, памятных, коллективных мероприятий.После 24:00 часов разрешается работа только на вынос и доставку, Объекты, участвующие в проекте "Ashyq", работают в соответствии с санэпидтребованиями.
Также разрешена работа:
Также разрешается в четвертой четверти 2020-2021 учебного года:
Полностью текст документа можно посмотреть здесь.
Постановление вступает в силу с 12:00 часов 28 мая 2021 года.
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