Бумажные паспорта вакцинации пытаются продавать в Казахстане

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля сообщили, что это незаконно.

В Казахстане появился новый вид мошенничества, связанный с паспортами вакцинации, передает zakon.kz.

В казахстанских мессенджерах стали распространять сообщение о том, что электронные паспорта вакцинации в "eGov mobile" считают недействительными в некоторых организациях, и их не принимают при въезде наших сограждан в страны, которые разрешено посещать привитым вакциной "Спутник V". А для того, чтобы подтвердить, что человек получил курс вакцинации от коронавируса, требуется заказать так называемый паспорт на официальном бланке с печатью, который якобы выдает Комитет санэпидконтроля. В некоторых сообщениях указано, что такой бумажный паспорт стоит порядка 1 500 тенге.

За комментарием мы обратились в Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.

Данная информация является недостоверной. Комитет не изготавливает, тем более, не распространяет паспорта вакцинации на бумажном носителе. Во всех организациях действительным является электронный паспорт вакцинации, размещенный в eGov mobile. В том числе, электронный паспорт действителен при пересечении государственной границы РК, а так же при въезде в страны, в которые разрешен въезд лицам вакцинированным Спутником V, - сообщили в ведомстве.

Там также напомнили, что с июля все, кто прошел полный цикл вакцинации, будут иметь в Ashyq "зеленый" статус.

"Зеленый" статус - знак полной свободы передвижения. Ранее этот статус имели только люди с отрицательным ПЦР-тестом, действующим в течение 72 часов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!