Чем опасны семечки

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Семечки — "грязный" продукт, который может содержать в себе яйца паразитов.
Названы пять опасностей семечек, передает zakon.kz.
Как сообщила эндокринолог и кандидат медицинских наук Зухра Павлова, в семечках огромное количество жирных кислот, причем превалирует Омега-6. В отличие от целительных Омега-3, Омега-6 усиливают воспаление в организме и первыми усваиваются.
Кроме того, семечки калорийны и провоцируют аппетит. В 100 граммах семечек содержится почти 600 калорий.
В сырых семечках есть витамины и полезные вещества.
Однако большинство людей любят семечки жареные. А это сразу источник конечных продуктов гликирования (КПГ) — одних из главных факторов старения. Наш организм в день может нейтрализовывать достаточно ограниченное количество КПГ, и я уверена, что этот резерв надо потратить на что-то по-настоящему вкусное типа шашлыка, а не на семечки, - рассказала "НТВ" специалист.
Семечки — "грязный" продукт, который может содержать в себе яйца паразитов и прочее.
Также семечки портят зубы. Причем дело не ограничивается маленькими сколами, зачастую трещины от семечек идут по всему зубу.
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