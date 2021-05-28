Лихач на ВАЗе устроил гонки с полицией

В отношении него составили административные протокола по двум статьям.

Сельчанин в Туркестанской области устроил дрифт на ВАЗе, сообщает zakon.kz.

По данным областной полиции, полицейские во время рейдовой обработки попросили водителя легковушки с российскими номерами, устроившего дрифт, остановиться.

Однако нарушитель в течение 20 минут уходил от преследования, пока не заехал во двор неизвестного дома, - отметили в пресс-службе.

В это время из жилища вышел другой молодой человек, который стал оскорблять страж порядка и снимать происходящее на камеру. Теперь в отношении него проводится досудебное расследование по статье 378 УК РК "Оскорбление представителя власти".

Кроме этого, ВАЗ оказался тонированным.

В отношении водителя составили административные протокола по двум статьям КоАП РК: 590 ч. 5 и 9 "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств” и 613 "Невыполнение требований сотрудникаорганов внутренних дел (полиции), уклонение от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения", - добавили в ведомстве.

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