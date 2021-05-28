Лукашенко предлагает СНГ восстановить авиасообщение

Президент Беларуси считает, что людям необходимо общаться.

Александр Лукашенко призывает страны СНГ активнее открываться друг другу, сообщает zakon.kz.

Также президент Беларуси предлагает восстановить транспортное сообщение, которое было ограничено на фоне пандемии COVID-19.

Глава государства отметил, что хорошо осведомлен о ситуации в государствах Содружества. По его словам, она примерно одинаковая.

Что мы позакрывались и не даем людям общаться? Да переживем мы это. Но чтобы потом смешно не было и чтобы люди в нас пальцем не показывали и с нас не смеялись, как это происходит на коллективном западе. Если у нас более-менее нормально, мы выровнялись в этом отношении всеми правдами и неправдами, так давайте открываться друг другу, - сказал "Белта" Лукашенко.

Кроме того, на встрече президент заявил, что "проект под названием СНГ состоялся".

Сегодня мы можем с полной уверенностью сказать, что проект под названием СНГ состоялся и вновь подтверждает свою жизнеспособность в это сложное время, - подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что даже развал Советского Союза не смог окончательно порвать прочные интеграционные связи между братскими советскими республиками.

Это была великая страна, и во всех отношениях - очень притягательный геополитический центр с развитой экономикой, передовой культурой, в котором мирно жили более сотни различных этносов, - заявил Лукашенко.

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