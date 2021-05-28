Микрокредиты по программе "Енбек" помогают жамбылским предпринимателям

Фонд финансирует любые виды бизнеса/

Более трети средств, выделенных в этом году на финансирование проектов через Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства, уже выданы предпринимателям. Всего в 2021 году на эти цели планируется направить 64 млрд тенге. Жамбылские предприниматели оценили эффективность программы "Енбек", передает zakon.kz.

Обеспечение доступными кредитами субъектов малого предпринимательства − основная задача Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства. Бизнес не становится крупным сразу, а значит, начинать надо с малого.

В прошлом году 1200 жамбылских предпринимателей получили кредиты на сумму 5,5 млрд тенге. Из них 4,4 млрд тенге выдано в рамках программы "Еңбек". В текущем году по программе "Еңбек" планируется выдать микрокредитов на сумму 3,8 млрд тенге. В настоящее время сотрудники филиала принимают и рассматривают кредитные заявки. Параллельно ведется работа по мониторингу проектов, профинансированных ранее, - рассказал Базаркул Мырзагалиев, директор Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства Жамбылской области.

Примечательно, что по программе "Еңбек" Фонд финансирует любые виды бизнеса, не только в сельской местности, но и в городах. Среди тех, кто воспользовался государственной поддержкой - таразская предпринимательница Гульнара Абдуллаева, владеющая небольшим швейным цехом.

Профессиональный технолог швейных изделий занимается пошивом уже более 14 лет. В ее маленьком цеху была всего пара машин советского производства. В прошлом году она оформила кредит в Фонде финансовой поддержки сельского хозяйства.

На 6 млн тенге, полученных в Фонде, мне удалось закупить новые швейные машины и компьютерный станок для вышивания. Первые полгода мы не платили по кредиту, были каникулы. Это помогло увеличить объемы производства. Сейчас в цехе мы шьем на заказ все необходимое для юрт, постельное белье, национальную одежду и даже школьную форму. Главное, чтобы было желание работать. Если все условия соблюдены, то без особого труда можно взять кредит в Фонде и открыть свой бизнес, - говорит индивидуальный предприниматель Гульнара Абдуллаева.

Благодаря кредитным средствам в цехе было открыто еще одно рабочее место, теперь здесь трудятся три швейных мастера. К концу года предприниматель планирует расширить свой штат до 10 человек.

Глава многодетной семьи, инвалид III группы Жандар Кемпреков руководит крестьянским хозяйством "Жандар" в селе Каракемер Жамбылской области. Благодаря Фонду он смог увеличить поголовье.

Крестьянское хозяйство я создал в 2016 году. Тогда у нас было мало скота - всего пять коров, мы продавали молоко, растили телят. Но, как известно, сейчас высокий спрос на кобылье молоко, саумал, кумыс. Учитывая это, я подал заявку на получение кредита в Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства. Заявка была быстро одобрена, и на кредитные средства я приобрел шесть лошадей. Мне, как главе многодетной семьи и как человеку с инвалидностью, дали кредит под 4%. Это очень выгодно, ведь в банках мы бы переплачивали по 18-25%. Теперь будем разводить лошадей и производить кумыс для продажи, - сказал глава хозяйства Жандар Кемпреков.

Отметим, что для получения кредита у заявителя должна быть допустимая кредитная история, залоговое имущество, не должно быть просроченной задолженности перед бюджетными и финансовыми организациями.

Кредиты выдаются безработным, самозанятым, частично занятым гражданам для открытия собственного дела, а также действующим предпринимателям для расширения бизнеса. Ставка вознаграждения – 6% годовых, эффективная ставка при этом не выше 6,7% годовых.

Для заемщиков из числа многодетных и малообеспеченных семей установлена ставка вознаграждения 4 % годовых, эффективная ставка при этом – не выше 4,7 % годовых. Сумма кредита – до 4, 6, 12 млн тенге в зависимости от целевого назначения, льготный период - до 1 года. С информацией об условиях кредитования можно ознакомиться на сайте www.fagri.kz.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!