26 тысяч стволов и более миллиона патронов отдали казахстанцы полиции

Все изъятое и добровольно сданное в органы внутренних дел оружие подлежит уничтожению.

Периодически правоохранительные органы объявляют акции среди населения Казахстана на добровольную сдачу незаконно хранящихся предметов вооружения. О том, сколько оружия сдали граждане за последние акции, рассказали в министерстве внутренних дел РК, передает корреспондент zakon.kz.

Как пояснили в ведомстве, для обеспечения общественной безопасности, а также профилактики преступлений с применением огнестрельного оружия, МВД ежегодно проводятся акции по выкупу у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Об эффективности принимаемых мер, свидетельствует тенденция ежегодного снижения количества преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия. Акция по выкупу у населения незаконно хранящихся предметов вооружения проводится постоянно (по финансированию 2008, 2012-2020 годов). Положительная практика проведения таких мероприятий уже имеется. Так, в результате проведенных 10 акции, населением за денежное вознаграждение было добровольно сдано 26,5 тысяч единиц огнестрельного оружия, 123 - взрывных устройства, 120 кг - взрывчатых веществ, более 1 млн патронов к нарезному оружию, - сообщили в ответе на запрос редакции.

При этом отмечается, что об эффективности проводимых акций свидетельствует тенденция снижения за последние 3 года количества преступлений с применением огнестрельного оружия на 54%.

Все изъятое и добровольно сданное в органы внутренних дел оружие подлежит уничтожению. В целях недопущения вторичного оборота и осуществления контроля за сохранностью находящегося на складах оружия и боеприпасов, в департаментах полиции создаются технические комиссии, в состав которых входят все руководители. Процесс уничтожения происходит комиссионно и фиксируется на видео и фото-съемки, - подчеркнули в МВД.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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