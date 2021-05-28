В шести областях Казахстана ожидается сильная жара

Приложение zakon.kz
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Местами по республике ожидается усиление ветра.
Синоптики предоставили прогноз погоды на 29 мая, передает zakon.kz.
На большую часть Казахстана сохранит свое влияние антициклон – ожидается погода без осадков. Только на западе под влиянием ложбины циклона, а на юге с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут дожди с грозами, возможно выпадение града. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге и западе с пыльной бурей, также на западе и на крайнем севере – туман, сообщили в РГП "Казгидромет".
В Мангистауской области местами ожидаются туман, днем усиление ветра 15-20 м/с, с пыльной бурей.
В Кызылординской области местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с. В Жамбылской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, возможен град.
В Карагандинской, Восточно-Казахстанской, днем в Атырауской, Костанайской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман.
Днем на большей части Мангистауской, Кызылординской, Жамбылской, Атырауской, местами в Актюбинской, Алматинской областях ожидается сильная жара.
В Кызылординской, Актюбинской, местами в Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
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