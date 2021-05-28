Смогут ли вакцинированные казахстанцы совершить хадж в 2021 году 

Особые требования объявила Саудовская Аравия к хаджу в 2021 году.

Компетентные органы проводят работу по признанию сертификатов используемых в Казахстане вакцин, чтобы граждане смогли посетить хадж в 2021 году, сообщила на брифинге заместитель председателя правления Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК Айнагуль Куатбаева, передает корреспондент zakon.kz.

Минздрав совместно с другими министерствами, в том числе и ВОЗ проводит очень активную работу с министерствами других стран, чтобы признать взаимно сертификаты, которые подтверждают вакцинацию. Это работа не одного дня. До организации компании паломничества, я думаю, что мы получим ответ на эти вопросы по признанию сертификатов, которые будут подтверждать вакцинацию, — сообщила Айнагуль Куатбаева.

Так, например, речь идет о применяемых в Казахстане вакцинах Спутник V, QazVac и Hayat Vax. Она объяснила, что речь идет о взаимном признании отдельными странами сертификатов вакцинации.

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26 мая сообщалось, что министерство здравоохранения Королевства Саудовская Аравия объявило об особых требованиях при подготовке к сезону "Хадж-2021". В числе основных требований саудовской стороны в нынешнем сезоне связаны с пандемией коронавируса.

Так, например, количество паломников на сезон в этом году установлено на уровне 60 тыс. человек в возрасте от 18 до 60 лет. Прибывшие должны принять две дозы официально утвержденных вакцин в Саудовской Аравии (Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Moderna). Вторую дозу нужно принять за 14 дней до визита в Королевство.

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Кроме того, каждый паломник должен получить справку от компетентных органов своей страны о том, что он получил одну из вышеуказанных вакцин, и легализовать ее в посольствах Саудовской Аравии за рубежом.

А также каждый паломник должен предоставить 72-часовой отрицательный результат ПЦР теста по прибытии в Королевство.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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