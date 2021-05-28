Автовладельцы Алматы могут сделать городской воздух лучше

Если последуют рекомендациям Общественного совета Алматы.

Тема загрязнения атмосферного воздуха продолжает оставаться одной из самых сложных и самых насущных для города Алматы, сообщает zakon.kz.

28 мая 2021 года постоянная комиссия Маслихата Алматы по вопросам экологии, туризма и развития пространства совместно с Общественным советом города провела общественные слушания по теме: "Городская атмосферная среда: состояние, пути и условия улучшение качества атмосферного воздуха г. Алматы".

Участники слушания подчеркнули, что ситуация с загрязнением воздуха чрезвычайно серьезная, напрямую влияет на здоровье, работоспособность и качество жизни граждан, и требует принятия неотложных радикальных и системных мер.

Причем одним из ключевых источников загрязнения является транспорт, что обусловлено стремительным ростом его численности на территории Алматы и ближайшей агломерации, старением автопарка и низким качеством топлива. Поэтому большая ответственность за состояние своего авто, объемы выхлопов и ущерб для атмосферного воздуха ложится и на автовладельцев. Но сейчас ведется работа, чтоб у последних появились возможности стать более экологичными.

Автотранспорт выбрасывает в воздух 200 загрязняющих веществ, среди которых окись углерода, альдегиды, сажа, окисиды азота. Накапливаясь в приземном слое (зоне дыхания людей), эти вещества под воздействием ультрафиолетовых лучей вступают в реакции, становясь исходными продуктами для образования новых, порой еще более токсичных соединений.

По итогам Общественных слушаний было рекомендовано принять меры следующего характера:

В части снижения выбросов от автотранспорта:

плотно взяться за старые чадящие, коптящие. отравляющие воздух авто

усилить работу экопостов на въезде в город

запустить программу, субсидирующую переход автовладельцев на газовое топливо и покупку электрокаров

В части развития общественного транспорта и альтернативных видов транспорта:

стимулировать жителей активнее передвигаться на общественном транспорте вместо автомобилей, популяризировать вело и пешие перемещения

стимулировать приобретение автопарками экологичных транспортных средств и переходу на альтернативное топливо, увеличить количество электрических и газозаправочных станций

предоставить льготы на закуп современного подвижного состава на природном газе или электричестве

запустить в Алматы современный, быстрый и комфортный трамвай

пересмотреть и улучшить подготовку водителей для ОТ, чтобы сделать езду на нем более комфортной и безопасной

совершенствовать велоинфраструктуру и развитие системы проката велосипедов и электросамокатов; полиции оперативно реагировать на сообщения о авариях с велосипедистами, кражах и стимулировать повышения безопасности текущей инфраструктуры

продолжить развитие выделенных полос с обеспечением безусловного приоритета общественного транспорта на дорогах общего пользования

завершить организацию второй очереди линии БРТ с внедрением системы ИТС и строительством нового современного депо для повышения качества обслуживания

В части обеспечения качества топлива и совершенствования процедур технического осмотра:

Акимату Алматы совместно с заинтересованными сторонами проработать вопрос мониторинга качества топлива на автозаправочных станциях включая химическую экспертизу топлива, выделение грантов и предоставление полномочий на проведение независимой гражданской экспертизы, рейтинг АЗС и прочее.

Акимату, в рамках планируемых изменений подходов к техническому осмотру проработать с МИИР РК, проработать вопрос исключения коррупционных рисков через интеграцию программного обеспечения, установки камер и создания программно-аппаратного комплекса.

Фото: из презентации ассоц.проф. Университета Нархоз Молдагазыевой Жанар

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