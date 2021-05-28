Автовладельцы Алматы могут сделать городской воздух лучше

Приложение zakon.kz
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Если последуют рекомендациям Общественного совета Алматы.
Тема загрязнения атмосферного воздуха продолжает оставаться одной из самых сложных и самых насущных для города Алматы, сообщает zakon.kz.
28 мая 2021 года постоянная комиссия Маслихата Алматы по вопросам экологии, туризма и развития пространства совместно с Общественным советом города провела общественные слушания по теме: "Городская атмосферная среда: состояние, пути и условия улучшение качества атмосферного воздуха г. Алматы".
Участники слушания подчеркнули, что ситуация с загрязнением воздуха чрезвычайно серьезная, напрямую влияет на здоровье, работоспособность и качество жизни граждан, и требует принятия неотложных радикальных и системных мер.
Причем одним из ключевых источников загрязнения является транспорт, что обусловлено стремительным ростом его численности на территории Алматы и ближайшей агломерации, старением автопарка и низким качеством топлива. Поэтому большая ответственность за состояние своего авто, объемы выхлопов и ущерб для атмосферного воздуха ложится и на автовладельцев. Но сейчас ведется работа, чтоб у последних появились возможности стать более экологичными.
Автотранспорт выбрасывает в воздух 200 загрязняющих веществ, среди которых окись углерода, альдегиды, сажа, окисиды азота. Накапливаясь в приземном слое (зоне дыхания людей), эти вещества под воздействием ультрафиолетовых лучей вступают в реакции, становясь исходными продуктами для образования новых, порой еще более токсичных соединений.
По итогам Общественных слушаний было рекомендовано принять меры следующего характера:
В части снижения выбросов от автотранспорта:
В части развития общественного транспорта и альтернативных видов транспорта:
В части обеспечения качества топлива и совершенствования процедур технического осмотра:
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