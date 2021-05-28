Особенно в области нарушения прав женщин.

В Нур-Султане прошло заседание попечительского совета "Альянса женских сил Казахстана", сообщает zakon.kz.

В заседании приняла участие директор Фонда Нурсултана Назарбаева, председатель попечительского совета "Альянса женских сил Казахстана" Дарига Назарбаева. Во время встречи речь шла, в том числе, о необходимости поддержки активных женщин на выборах сельских акимов - формировать кадровый резерв, проводить онлайн-обучение кандидатов и т.д. Члены Альянса также обсудили вопросы профилактики бытового насилия. По итогам обсуждения были разработаны рекомендации по совершенствованию работы кризисных центров. Для этого было предложено собрать все НПО и центры на одну коммуникационную платформу для обсуждения насущных проблем.

После заседания проведена онлайн-конференция Альянса женских сил Казахстана на тему "Роль женщин-депутатов законодательных органов в решении социально-значимых проблем". В конференции участвовали более 230 женщин-депутатов всех уровней: Сената и Мажилиса Парламента Республики Казахстан, областных, городских и районных маслихатов. В ходе мероприятия особое внимание было уделено реализации задач по увеличению числа представленности женщин в представительных органах власти и на руководящих должностях. Так, было отмечено, что благодаря принятой в 2020 году 30% квоты представленности женщин в списках политических партий, многие представительницы прекрасного пола по итогам выборов в Парламент РК и маслихаты в 2021 году, стали депутатами.

Директор Фонда Нурсултана Назарбаева, депутат Мажилиса Парламента РК Дарига Назарбаева подчеркнула, что важно не только активно вовлекать женщин в общественные процессы, но и работать над решением их проблем.

Главная наша цель сегодня – работать сплоченно, как одна команда, направляя все наши усилия на повышение качества жизни. Пандемия коронавируса обострила многие социальные проблемы общества, особенно в области нарушения прав женщин, бытового насилия. К сожалению, многие женщины мирятся с этим, формируя культуру терпимости, - сказала Дарига Назарбаева.

Также директор Фонда проинформировала, что сегодня в Мажилисе Парламента рассматривается законопроект о социальном предпринимательстве, который создаст новые возможности для развития социального и микро-бизнеса, чтобы каждая семья могла иметь доходы для обеспечения своего благополучия.

Депутатами уровня областных, городских и районных маслихатов, которые непосредственно работают с населением, важно донести до жителей регионов данный закон, - подчеркнула она.

Дарига Назарбаева высказалась за то, чтобы Альянс женских сил Казахстана стал той площадкой, которая объединяла бы активных женщин, создавала условия для постоянного обмена мнениями, опытом по реализации успешных социальных проектов.

Большое внимание было уделено вопросам развития детей. В частности, участники конференции выразили мнение о том, что нужно постоянно создавать новые условия для физического и интеллектуального развития подрастающего поколения, улучшать качество питания детей в дошкольных и школьных организациях.

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