В каких районах Алматы построят новые дороги

В мкр. Ужет планируется впервые построить дороги на 87 улицах.

Бакытжан Сагинтаев во время рабочего объезда проверил ход строительства дорог в микрорайонах "Нового Алматы", сообщает zakon.kz.

Проект по строительству дорог в присоединенных микрорайонах, где отсутствовала дорожно-транспортная и инженерная инфраструктура со дня появления этих населенных пунктов, реализуется в рамках Комплексного плана развития "Новый Алматы". По поручению акима города в мкр. Ужет планируется впервые построить дороги на 87 улицах общей протяженностью 11,3 км, в мкр. Шанырак-5 на 29 улицах протяженностью 6,6 км.

В мкр. Ужет в настоящее время ведутся дорожно-строительные работы на 15 улицах. Задействовано порядка 50 единиц спецтехники и 70 рабочих. В мкр. Шанырак-5 работы ведутся на 18 улицах, задействовано 26 единиц спецтехники и 50 рабочих.

В ходе рабочего объезда Бакытжан Сагинтаев проверил ход строительства, количество мобилизованной рабочей силы и техники, а также обратил внимание на качество применяемых материалов. Подрядчики планируют завершить асфальтирование дорог в данных микрорайонах раньше срока.

Кроме того, в рамках комплексного плана развития "Новый Алматы" также впервые установлено уличное освещение. В ходе разговора с акимом города жители высказали пожелания о строительстве детских площадок и усилении мер по обеспечению общественной безопасности. Б. Сагинтаев сообщил, что в рамках проекта "Бюджет участия" планируется установить несколько детских площадок. Департамент полиции установит в мкр. Ужет модульный пост полиции и рассмотрит возможность установки камер видеонаблюдения.

В разговоре с акимом жители мкр. Шанырак-5 попросили завершить процесс передачи энергосетей на баланс города, что избавит от частых перебоев с электроснабжением и позволит сравнять тарифы с общегородскими.

Сагинтаев поручил Управлению энергоэффективности и инфраструктурного развития рассмотреть решение поднятых вопросов. По просьбе жителей в расположенном рядом сосновом бору будут предусмотрены детские площадки. Отвечая на вопросы о социальной инфраструктуре, аким города напомнил, что в соседнем мкр. Саялы-2 планируется строительство школы на 550 мест.

Аким города проверил ход среднего ремонта дороги по ул. Курмангазы от ул. Муканова до ул. Наурызбай батыра протяженностью 1,6 км. Завершение работ запланировано на июнь 2021 года.

По итогам рабочего объезда Бакытжан Сагинтаев поручил держать на постоянном контроле качество дорожных работ и завершить проекты в установленные сроки.

В текущем году средним ремонтом планируется охватить 200 улиц протяженностью 196,5 км. Из них 18 магистральных улиц протяженностью 44,4 км. В настоящее время ведутся работы на 41 улице протяженностью 58,5 км, из которых 14 магистральные, 30 местного значения. Завершены работы на 17 улицах местного значения протяженностью 14,5 км.

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