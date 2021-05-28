Жаркие выходные ждут жителей Алматы, Нур-Султана и Шымкента 

Ожидается погода без осадков.

Синоптики предоставили прогноз погоды на 29-31 в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, сообщает zakon.kz.

Нур-Султан

29 мая малооблачно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный ночью 2-7, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 26-28 тепла.30 мая переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 31-33 тепла.31 мая переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 31-33 тепла.

Алматы

29 мая переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 28-30 тепла.30-31 мая переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 30-32 тепла.

Шымкент

29 мая переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 34-36 тепла.30-31 мая переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 21-23, днем 33-35 тепла.

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