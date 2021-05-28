Государство будет платить взносы ОСМС за находящихся под домашним арестом

Приложение zakon.kz
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А также пенсионеров, проживающих в Байконуре.
Министерство здравоохранения РК разработало законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан", передает zakon.kz.
Так, в статью 26 закона об обязательном социальном медицинском страховании "Взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование" добавлены пункты:
Как поясняется, согласно Соглашению между Правительствами Казахстана и России о гарантиях пенсионных прав жителей города Байконыр пенсионное обеспечение жителей города производится по нормам законодательства Российской Федерации.
Пенсионные выплаты назначаются уполномоченным органом Российской Федерации и финансирование выплаты им осуществляется Пенсионным фондом РФ.
В связи с этим граждане Казахстана - жители г. Байконыр, которые получают пенсионные выплаты по нормам законодательства РФ, не имеют возможности получить медицинскую помощь в системе ОСМС в связи с отсутствием необходимых сведений в ИС ГО, - говорится в обосновании принятия данного закона.
Данным категориям лиц для приобретения права на медицинскую помощь в системе ОСМС необходимо ежемесячно оплатить взносы на ОСМС как самостоятельному плательщику.
Данное требование может привести к риску возникновения социальной напряженности среди вышеуказанных лиц, которые считают ущемленными своих прав на медицинскую помощь в системе ОСМС как пенсионеров - граждан РК, - отмечают разработчики.
Что касается лиц, помещенных под домашний арест, то им запрещено:
Таким образом, такие лица имеют ограничения в получении дохода и средства на осуществление взносов на ОСМС отсутствуют. В этой связи, для обеспечения медицинской помощью в системе ОСМС предлагается их включить в перечень лиц, взносы за которых в Фонд социального медицинского страхования осуществляет государство, - говорится в заключении.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 11 июня 2021 года.
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