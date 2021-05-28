В Алматы пресечена деятельность 4 ОПГ, создавших нелегальную сеть игровых терминалов

При этом 6 членов одной из одной ОПГ осуждены к различным срокам наказания.

Департамент экономических расследований по городу Алматы с 2019 года в ходе рейдов по ликвидации незаконных игровых точек выявил 712 торговых мест в различных районах города, в которых незаконно функционировали игровые терминалы с установленными азартными играми, передает zakon.kz.

За организацию нелегальных игорных заведений осуждены 80 человек, зарегистрировано 94 преступления, пресечена деятельность 4 ОПГ, выявлено и ликвидировано 7 подпольных казино и 9 компьютерных клубов, где организовывали онлайн азартные игры. Из незаконного оборота изъято и уничтожено более 1200 игровых терминалов, - сообщили в департаменте.

При этом 6 членов одной из одной ОПГ осуждены к различным срокам наказания (в том числе в виде лишения свободы от 5 до 10 лет), которые создали сеть нелегальных игорных заведений из 60 точек на территории города Алматы.

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