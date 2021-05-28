Мамин предложил разработать Стратегию обеспечения продовольственной безопасности стран СНГ

Страны СНГ последовательно переходят к фазе постпандемического восстановления.

Премьер-министр РК Аскар Мамин в рамках визита в Минск принял участие в заседании Совета глав правительств (СГП) Содружества Независимых Государств (СНГ), на котором отметил необходимость формирования новой повестки устойчивого развития экономики СНГ в постпандемический период, сообщает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Страны СНГ последовательно переходят к фазе постпандемического восстановления. Наши экономики, по прогнозам ведущих международных финансовых организаций, в текущем году выйдут на траекторию положительного роста, — сказал Мамин.

Глава правительства отметил улучшение показателей взаимной торговли между странами СНГ. В январе-мартеторговля Казахстана со странами СНГ составила $6,3 млрд, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Премьер-министр РК подчеркнул необходимость принятия скоординированных мер по обеспечению совместного формирования добавленной стоимости, ее транспортировки до рынков сбыта и финансирования указанных процессов. При этом для повышения стабильности экономики в условиях вероятных повторных шоков, следует сосредоточиться на обеспечении устойчивости внешнего платежного баланса СНГ, в том числе путем наращивания товарооборота внутри Содружества.

В рамках новой повестки экономического развития СНГ Глава Правительства Казахстана предложил сосредоточиться на реализации промышленного и агропромышленного потенциала Содружества.

Необходимо разработать и принять Стратегию обеспечения продовольственной безопасности стран СНГ, которая охватывала бы весь спектр субъектов и мероприятий, имеющих отношение к производству, переработке, распределению, регулированию и потреблению продуктов питания, — сказал Мамин.

Отмечена важность разработки и реализации эффективной и практичной совместной транспортной политики, продолжения работы по наращиванию качества и доступности инфраструктуры в рамках СНГ.

Глава правительства подчеркнул, что с учетом масштабного перераспределения международных транспортных потоков, вызванного в т.ч. трансформацией сложившихся крупных глобальных цепочек добавленной стоимости, опасениями по поводу устойчивости традиционных маршрутов и неопределенности касательно транзитного потенциала отдельных регионов, у СНГ есть возможность увеличить свою долю в международном рынке перевозок.

Такая динамика уже находит отражение в наших транзитных показателях. В 2020 г., несмотря на пандемию, рост контейнерных перевозок по территории Казахстана по направлению Китай-Европа-Китай составил 59,6%. За первые четыре месяца текущего года рост составил уже 84%, — сказал Мамин.

Премьер-министр отметил важность разработки новых механизмов финансирования проектов и мер по углублению промышленной кооперации, обеспечению продовольственной безопасности, созданию новых совместных производств, развитию транспортно-логистической инфраструктуры и улучшению инвестиционного климата.

По итогам заседания приняты соглашения о сотрудничестве в сферах содействия занятости населения, санитарной охраны территорий государств-участников СНГ, предупреждения и пресечения использования ложных товарных знаков и географических указаний.

СГП СНГ утвердил среднесрочный план совместных действий по противодействию распространению инфекционных болезней, комплекс совместных мер по профилактике и борьбе с ящуром на период до 2025 года, а также принял решения по укреплению сотрудничества в управлении государственными материальными резервами и подготовке офицеров вооруженных сил.

Рассмотрены актуальные вопросы экономического взаимодействия в рамках СНГ и план мероприятий по реализации первого этапа Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года.

В заседании также приняли участие премьер-министры Азербайджана Али Идаят оглы Асадов, Беларуси — Роман Головченко, Кыргызстана — Улукбек Марипов, России — Михаил Мишустин, Таджикистана — Кохир Расулзода, Узбекистана — Абдулла Арипов, и.о. вице-премьер-министра Армении Мгер Григорян, заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Гадыргельды Мушшиков, посол Молдовы в Беларуси Виктор Сорочан.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!