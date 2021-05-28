Дело о хищениях в "Астана LRT": в чем виновны подсудимые

Всех подсудимых признали виновными. Приговор не вступил в законную силу.

В суде Нур-Султана огласили приговор по делу о хищениях в "Астана LRT". Семерым подсудимым дали от 7 до 10 лет. Zakon.kz рассказывает в чем их признали виновными.

Кто предан суду

Экс-руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны" Рашид Аманжулов - за пособничество в хищении денег в особо крупном размере, участие в организованной преступной группы с использованием служебного положения.

Директор "MG-Pro" (разработчик проектно-сметной документации) Даурен Абдыхамитов - за организацию хищения денег в особо крупном размере, участие в организованной преступной группе.

Директор ТОО "Nur Trade Astana" (консультант по управлению проектом) Улугбек Ачилов - за пособничество в хищении денег в особо крупном размере, участие в организованной преступной группы.

Директор ТОО "Научно-производственной фирмы "Геобур" (субподрядная организация) Тимур Касабаев, начальник Управления финансов акимата Астаны Жанат Нурпиисов, председатель правления АО "Астана Инновейшн" Талгат Ашим, директор ТОО "Rimteks" Дулат Мусенов - за пособничество в хищении денег в особо крупном размере.

Что установил суд

В пресс-службе суда Нур-Султана отметили, что закон требует, чтобы суд рассмотрел дело только в отношении подсудимых и в пределах предъявленного обвинения. Привлекать других лиц к уголовной ответственности, судить по более тяжкой статье Уголовного Кодекса - запрещено.

Суд установил, что ответственные лица акимата Астаны и "Астана LRT" создали организованную преступную группу. В уголовном деле их называют иными лицами. Вероятно, речь идет об экс-главе "Астана LRT" Талгате Ардане и бывшего замакима столицы Канате Султанбекове. Сейчас они в бегах. Иными лицами их называют, потому что дело в их отношении выделено в отдельное производство в связи с международным розыском. По закону, пока по ним не состоялся приговор, их фамилии озвучивать нельзя.

Сообщается, что целью преступной группы было хищение денег выделенных на разработку проектно-сметной документации, оказание консультационных услуг и технического надзора по проекту "Астана LRT". Для этого в преступную группу были вовлечены должностные лица акимата Астаны, "Астана LRT" и директора частных компаний.

Отмечается, что организаторы преступления при участии Рашида Аманжулова и Жаната Нурпиисова утвердили завышенные цены на услуги по разработке проектно-сметной документации, технического надзора, а также на консультационные услуги.

Директора подрядных организаций – Улугбек Ачилов, Тимур Касабаев, Дулат Мусенов, Даурен Абдыхамитов заключили мнимые договоры по завышенной цене с субподрядными компаниями и обналичивали бюджетные средства через лжепредприятия, Нурпиисов и Талгат Ашим утвердили экономические заключения.

В суде добавили, что стоимость заказываемых услуг была завышена более чем в 20 раз. Оплачены услуги, не предусмотренные договорами. Услуги фактически не были исполнены в полном объеме.

Государству был причинен ущерб в сумме более 5,8 млрд тенге, говорится в сообщении суда.

Чем доказана вина подсудимых

Суд считает, что вина подсудимых доказана показаниями свидетелей, счет-фактурами, выписками с банковских счетов, договорами, накладными, подписанными актами. Заключениями многочисленных экспертиз установлена ложность актов, на основании которых перечислялась оплата. В акты включены фактически не выполненные работы, услуги.

Подсудимые Касабаев и Мусенов признали свою вину. Касабаев частично возместил ущерб.

Позиции сторон

Прокурор просил назначить подсудимым наказание на срок от 7 до 11 лишения свободы. Потерпевшая сторона согласилась с прокурором.

Сторона защиты просила оправдать подсудимых, а Мусенову и Ашим назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Почему и какое наказание назначил суд

Санкция статьи "Участие в ОПГ" предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет. Это тяжкое преступление.

За "Участие в ОПГ с использованием служебного положения" предусмотрено лишение свободы от 8 до 13 лет. Отнесено к особо тяжким преступлениям.

За "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества" - лишение свободы от 7 до 12 лет (тяжкое преступление).

Смягчающим вину обстоятельством для всех подсудимых стало наличие несовершеннолетних малолетних детей, а также совершение преступления впервые.

Также смягчающим обстоятельством для Ашима, Касабаева и Мусенова стало чистосердечное раскаяние, явка с повинной, Мусенова - активное способствование раскрытию преступления, изобличение других соучастников, Касабаева -частичное погашение ущерба.

Отягчающим обстоятельством для Аманжулова и Нурпиисова признано нарушение данной клятвы.

Учитывая роль и степень участия каждого подсудимого в совершении преступлений, а также то, что возмещено только 45 млн тенге из 5,8 млрд тенге причиненного ущерба, суд назначил:

Аманжулову 10 лет, Нурпиисову 8 и Ашим 7 лет лишения свободы.

Абдыхамитову, Ачилову, Касабаеву 8 и Мусенову 7 лет лишения свободы.

С подсудимых и гражданских ответчиков взыскана сумма ущерба - 5 833 300 827 тенге.

Приговор не вступил в законную силу.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!