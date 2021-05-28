В марте 2021 года их аферу вскрыли.

В Китае две женщины завели 19 мужей на двоих и заработали на этом миллионы, передает zakon.kz.

Как сообщает Лента.ру, они попали под следствие - произошло это после того, как женщины обманули 19 мужчин, которые хотели на них жениться.

Две китаянки с тремя сообщниками, по данным South China Morning Post, убеждали мужчин сыграть свадьбу без официальной регистрации брака.

При помощи этого трюка мошенницы в течении двух лет выманили у жертв подарки на общую сумму более 2 млн юаней (134 млн тенге по курсу Нацбанка РК).

Отмечается, что в марте 2021 года их аферу вскрыли. Тогда один из обманутых мужчин увидел прямую трансляцию свадьбы в Интернете, на которой невестой была его молодая жена. 35-летний мужчина связался с товарищем по несчастью, и они обратились в полицию.

Как рассказал полиции мужчина, его жена за два месяца брака была дома всего 10 дней. Она ссылалась на то, что ездила к родителям в другую провинцию.

После задержания двух китаянок выяснилось, что с 2019 года их жертвами стали по меньшей мере 19 мужчин в провинциях Ганьсу и Внутренняя Монголия.

Брачные аферы очень распространены в Китае, так как мужчин в возрасте от 20 до 40 лет на 17,5 млн больше чем женщин.

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