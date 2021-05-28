Женщина с ребенком на руках пыталась выброситься из окна

Полицейский предотвратил суицид.

В Караганде 24-летняя женщина с трехлетней девочкой на руках чуть не выбросилась из окна, сообщает zakon.kz.

На место происшествия незамедлительно отправилась следственно-оперативная группа. По приезду факт подтвердился: 24-летняя женщина, держа на руках 3-летнюю дочь, сидела на подоконнике окна квартиры, расположенной на третьем этаже пятиэтажного дома. Также на данный адрес прибыли сотрудники МЧС и скорой помощи, - рассказали в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Полицейский Кымбат Альтаев пробрался в квартиру и схватил женщину.

В ходе проверки было установлено, что женщина находится на учете в медицинском учреждении, куда впоследствии ее и доставили.

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