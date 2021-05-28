В честь казахского композитора назвали улицу в Китае

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Также был установлен памятник.
В Гуанчжоу назвали улицу в честь казахского композитора Бахытжана Байкадамова, сообщает zakon.kz.
Также был установлен памятник.
В Гуанчжоу, увековечили память нашего папы-композитора Бахытжана Байкадамова. В его честь названа одна из улиц и установлен памятник. Во время Великой Отечественной войны папа спас великого китайского композитора Си Син Хая, - написала на своей странице в Facebook дочь композитора Алуа Байкадамова.
Бахытжан Байкадамов — казахский композитор, заслуженный деятель искусств Казахской ССР. Он внес большой вклад в развитие жанра хоровой песни в Казахстане. Наиболее значительным является произведение "За мир", в котором найдены оригинальные приемы национальной хоровой полифонии. Байкадамов организовал эстрадный ансамбль "Айгуль". Его имя носит Казахская хоровая капелла.
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