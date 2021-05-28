Алматинцы рассказали об уплотняющей застройке города

Местные жители обсудили точечную застройку Алматы

Жители Алматы в режиме онлайн сообщили об объектах точечной застройки мегаполиса, об этом пишет zakon.kz.

Застройка мегаполиса вызывает много вопросов у алматинцев. Свои переживания по этому поводу они адресуют в управления акиматов, архитекторам, представителям СПК, а также народным избранникам. В пятницу неравнодушные жители поделились примерами уплотняющей застройки с депутатом Ириной Смирновой.

Местная жительница Асель Есентугелова рассказала о случаях строительства объектов на территории школьных стадионов и в водоохранной зоне.

Нам известны случаи застройки в водоохранной зоне. В микрорайоне Таугуль по планам хотели построить объект прямо на школьном стадионе. Об этом случае говорили все телеканалы и СМИ.

По мнению алматинки спорные вопросы необходимо решать на личных встречах с представителями застройщиков, чиновниками. Что, как заявляет Асель Есентугелова, не всегда удается, а объектов застройки по городу достаточно и по всем необходимы обсуждения.

Основной причиной такого положения дел местная жительница называет формат зумвстреч, где количество пользователей ограничено и онлайн конференции не всегда удобны для большинства заинтересованных горожан.

Зум совещания предусмотрены только в экстренных и чрезвычайных случаях. У нас пик заболеваемости уже прошел, население активно прививается. Тем не менее, до сих пор все встречи проходят онлайн.

Необходимы общественные, общегородские слушания, с личным присутствием жителей, а не в режиме онлайн, делится жительница наболевшими вопросами с депутатом Ириной Смирновой.

Ее слова подтверждает и алматинец Хаким Курманалин, который обратился к народному избраннику онлайн. По его мнению для решения вопросов точечной застройки одних зум-конференций недостаточно.

Первоочередные вопросы решаются в режиме онлайн, что не всегда удобно и не только из-за ограниченного количества слушателей. Все-таки Алматы город с почти двухмиллионным населением, а к конференции могут подключиться только 100 человек и у них интернет не всегда позволяет вести полноценный диалог. Основная часть заинтересованный жителей города не участвует в слушаниях, потому что люди или не умеют пользоваться программами, или подводит связь, или возможное количество участников конференции исчерпано.

По словам местного жителя, им известны случаи строительства объектов без полного пакета разрешительной документации.

К примеру, по улице Досмухамедова. Сначала все документы отдаются на госэкспертизу, только после этого выдаются остальные необходимые документы. Есть случаи, когда застройщики ведут работы без необходимых разрешительных документов, без получения заключений госэкспертизы. Застройщики возводят два 13-тиэтажных дома без прохождения обязательных процедур. В логу, на увлажненной почве. Причины увлажнения в заключениях частных экспертов не указаны. Поэтому нужны слушания с участием всех сторон и не онлайн. Не только с представителями акимата, но и с застройщиками.

Активистов также беспокоят вопросы регистрации придомовых территорий. С переходом на систему ОСИ не все собственники жилья могут их зарегистрировать на свои кондоминиумы.

Люди сталкиваются с проблемами при регистрации прилегающих земельных участков к кондоминиумам. На деле, не всегда получается. Мы хотели зарегистрировать свой двор. Люди пытаются переходить в ОСИ по новым требованиям и регистрировать кондоминиумы. И именно в части регистрации, обращаясь в ответственные органы, жители сталкиваются с затруднениями, рассказал местный житель депутату.

На обращения жителей Ирина Смирнова пообещала отреагировать.

Мы получаем обращения граждан, и конечно, сделаем депутатские запросы. Думаю, необходимы общественные слушания с участием госорганов, заинтересованных и ответственных лиц. Мы будем отвечать на запросы граждан. К примеру, нам рассказывают, что некоторые собственники квартир не могут получить карту сейсморайонирования. Ирина Смирнова

Депутат рассказала, что обращения от алматинцев поступают периодически и все вопросы должны решаться в законном порядке.

На обращения мы стараемся реагировать вовремя. Нужно принять однозначные решения. Школьные стадионы, детские площадки нельзя использовать для точечной застройки. У нас делают отсылку на развитые страны, но в Алматы совсем другие условия и здесь достаточно территории для строительства новых микрорайонов, без уплотнения имеющихся. Все должно быть в законном порядке, мы готовы работать и вместе обсуждать такие вопросы.

Напомним, ранее в Алматы представители СПК презентовали программу реновации жилищного фонда 2021-2025 гг.

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