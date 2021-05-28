В Караганде исследователь Карлага передал ценные документы в Государственный архив

На презентацию пригласили ученых-историков, краеведов.

Государственный архив Карагандинской области пополнился ценными документами, которые помогут полнее раскрыть правду о жестокой трагедии репрессий прошлого столетия. Свой личный архив передал автор идеи научно-исследовательского проекта "Карлаг: память во имя будущего", ректор Карагандинского университета имени академика Е. А. Букетова Нурлан Дулатбеков, сообщает zakon.kz.

В преддверии Дня памяти жертв политических репрессий и голода исторические материалы презентовали на встрече в Государственном архиве. На нее пригласили ученых-историков, краеведов.

Дар исследователя содержит документы, собранные в госархивах России, Казахстана, Украины, Беларуси, Финляндии и других стран. География поиска обширная – от Карагандинской области до Сибири Российской Федерации. Имеются документы, полученные в управлении Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры по Карагандинской области.

Эти материалы позволят получить больше сведений об истории ГУЛАГа и Карлага. Имеются статистические данные, сводки и справки о численности заключенных по полу, возрасту, о труде женщин, о национальном составе женщин-узниц лагерей и многое другое. Нурлан Дулатбеков также передал комплекс документов, касающихся особых лагерей - Песчаного, Горного, Дубравного, Речного, Степного и др.

Кроме того, представлены документы по истории государства и права дореволюционного периода, отражающие деятельность руководителей и членов партии "Алаш".

Представляют интерес труды репрессированных ученых, работавших на Карагандинской сельскохозяйственной опытной станции совхоза НКВД. К примеру, такие как: А.В. Аркыданский "Краткое практическое руководство по агротехнике организации поливного овощеводства" (1937 г.), В.А.Эвальд "Засуха на территории Карлага (1939 г.) и др.

Также имеются документальные свидетельства о наличии в Карлаге своей типографии, о выпуске трех газет: "Путевка", "За социалистическое животноводство", "За новую технику", органом издания которых был политотдел, совхоз Карлага НКВД.

Личный архив дополнен фотографиями, многочисленными публикациями в СМИ.

В ходе встречи представили историко-документальную выставку "Ученый. Гражданин. Личность".

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