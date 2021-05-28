Названы знаки зодиака, для которых июнь начнется с проблем

Первая неделя июня начнется с положительного импульса, однако не следует быть чересчур активными.

Астролог Павел Глоба назвал знаки зодиака, для которых июнь начнется с проблем, сообщает zakon.kz со ссылкой на Профиль.

Для большинства знаков зодиака весь первый месяц лета станет довольно удачным и продуктивным Тем не менее некоторым представителям астрологического круга не удастся избежать неожиданных поворотов судьбы.

Овен

У Овнов июнь начнется с забот о доходах. Вероятны препятствия в осуществлении планов, которые спутают все карты. В конце недели появится время для себя и семьи. Самый неблагоприятный день – 6 июня.

Рак

У Раков судьбоносной станет вторая половина недели. Этот период будет временем для принятия важных решений и начала новых циклов. При решении возникающих трудностей нужно использовать традиционные методы и подходы. Особенную осторожность следует проявить 4 июня.

Весы

В начале недели Весы могут получить назад одолженные когда-то деньги, что значительно поднимет настроение. Однако чуть позже придется столкнутся с проблемами, которые подбросят родственники. Астролог порекомендовал помочь им подняться над своими бедами и увидеть свет в конце тоннеля. В воскресенье возможен новый поворот в любовных отношениях. Неблагоприятный день – 5 июня.

Рыбы

Рыбам не стоит уделять работе слишком много времени. Важно найти возможность для уединения, релаксации, отдыха, в противном случае не избежать неприятностей, причем как в офисе, так и дома. В конце недели стоит посвятить время детям. Самыми сложными днями станут 3 и 4 июня.

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