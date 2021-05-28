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Лукашенко прилетел к Путину 

Фото: president.gov.by 28 мая 2021, 19:18

Они обсудят дальнейшие шаги и работу правительств двух стран по развитию интеграции на площадке Союзного государства.

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию, сообщает zakon.kz.

В Сочи сегодня запланированы переговоры Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным, - сообщается на сайте главы Республики Беларусь.

Выступая 26 мая в парламенте, глава белорусского государства обозначил переговорную повестку - в центре внимания будут экономика, реализация совместных проектов в различных сферах, а также реагирование на внешнее давление и санкционную политику.

Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят дальнейшие шаги и работу правительств двух стран по развитию интеграции на площадке Союзного государства, сверят часы по наиболее актуальным вопросам на двустороннем треке сотрудничества, обменяются мнениями по международной тематике.

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