В Малайзии введут полный локдаун

Ограничения продлятся 14 суток.

В Малайзии с 1 июня введут полный локдаун из-за резкого роста числа инфицированных коронавирусной инфекцией. Об этом объявил премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин, передает zakon.kz.

Все сектора экономики, за исключением относящихся к стратегически необходимым, c 1 июня временно перестают функционировать, - цитирует ТАСС заявление главы правительства.

Как уточнили в администрации премьера, "ограничения продлятся 14 суток".

По данным Минздрава Малайзии, число новых случаев заражения КВИ 28 мая превысило 8,2 тыс. - это стало рекордно высоким показателем за все время.

Отделения интенсивной терапии в местных больницах заполнены на 90%. гендиректор Минздрава Хишам Абдула

Напомним, впервые полный локдаун в Малайзии был введен с марта по май 2020 года.

Кроме того, в начале 2021 года - с 22 января по 5 марта - в Малайзии уже действовали соцограничения. Тогда правительству удалось снизить среднесуточный прирост числа заражений до 3 тыс.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!