На Пхукете смягчат карантин 

Останется в силе и запрет на алкоголь в заведениях общепита.

На Пхукете с 1 июня смягчат карантинные ограничения, сообщает zakon.kz.

По информации РИА Новости, открытия баров и пабов не планируется. Останется в силе и запрет на алкоголь в заведениях общепита.

Для въезда на остров по-прежнему нужна справка о полной вакцинации или документ об отрицательном анализе на коронавирус (при прибытии авиатранспортом это требование не распространяется на детей до пяти лет). Однако если сейчас отрицательный тест действителен только в течение 72 часов, то с 1 июня срок будет увеличен до семи дней.

Так, с 1 июня вернуться к работе смогут многие из ранее закрытых заведений. В частности, салоны красоты, спа, массажные, тату и пирсинга. Заработают и центры рыбалки, дайвинга и сноркелинга, ярмарки на пешеходных улицах, рынки, магазины розничной и оптовой торговли, в том числе и с опцией кафе.

Откроются стадионы, парки, спортивные площадки, общественные пространства (без большого скопления людей или присутствия зрителей), поля для гольфа и тренировочные площадки (также без массового скопления людей и проведения соревнований).

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