Boeing приостановила поставки 787 Dreamliner

Причина - дополнительные требования со стороны регулирующих органов.

Американский авиастроительный концерн Boeing приостановил поставки самолетов 787 Dreamliner, передает zakon.kz.

По данным ТАСС, причина - дополнительные требования со стороны регулирующих органов. Федеральное авиационное управление (ФАУ) США запросило у производителя предложения по выявлению и устранению недочетов, выявленных ранее при сборке 787 Dreamliner.

Boeing по-прежнему предстоит доказать, что предложенный компанией способ проверки отвечает требованиям ФАУ к обеспечению безопасности. ФАУ ожидает от Boeing дополнительных данных, прежде чем будет определено, соответствует ли решение концерна этим требованиям. заявление ФАУ США

Как указывается в документе, "поскольку ФАУ пока не одобрило предложение Boeing, компания решила временно остановить поставки своим клиентам".

В 2020 году были выявлены недочеты в работе электрических и других систем лайнеров 787 Dreamliner. Авиастроительный концерн вынужден был в связи с этим на пять месяцев приостановить поставки самолетов, которые возобновились лишь в марте 2021года, когда ФАУ приняло решение самостоятельно осуществлять ряд проверок новых лайнеров.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!