ЧМ по хоккею: определен лучший игрок сборной Казахстана в матче с Канадой

Им стал Никита Михайлис, который оформил дубль.

Федерация хоккея Казахстана определила лучшего игрока сборной Казахстана в матче с Канадой на чемпионате мира 2021 года, сообщает zakon.kz.

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Лучшим игроком в составе нашей команды признан нападающий Никита Михайлис. Сегодня он оформил дубль в матче Казахстан - Канада, - говорится в сообщении ФХК в Instagram.

28 мая сборная Казахстана в пятом матче на ЧМ по хоккею сыграла против канадцев. Встреча прошла в Риге на стадионе "Арена-Рига", и завершилась со счетом 2:4 в пользу канадцев.

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Следующий матч сборная Казахстана сыграет со сборной Италией 29 мая. Начало встречи запланировано на 15:15 по времени Нур-Султана.

Ранее казахстанцы сенсационно обыграли хозяев турнира - латышей (счет 3:2), а также действующих чемпионов - сборную Финляндии (3:2). Оба раза судьбу встречи решила серия буллитов. Третью игру на групповой стадии ЧМ по хоккею сборная Казахстана проиграла американцам (3:0), а в четвертом матче казахстанцы сенсационно победили сборную Германии (3:2).

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