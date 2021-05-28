Очередным витком всплеска эмоций назвал российский президент события вокруг Беларуси после посадки в Минске самолета Ryanair.

Президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair, передает zakon.kz.

Как сообщает ТАСС, глава российского государства события вокруг Беларуси после посадки в Минске самолета Ryanair назвал очередным витком всплеска эмоций. Об этом он заявил во время встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Сочи.

Спасибо, что приехали, как договаривались, договаривались об этом еще до очередного витка, - обратился Путин к Лукашенко, а белорусский президент продолжил его фразу: "Всплеска эмоций".

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Да, всплеска эмоций, - подтвердил Путин.

Также глава российского государства заявил, что ему с Лукашенко "без этих событий есть о чем поговорить".

После принудительной посадки самолета президента Боливии Эво Моралеса в 2013 году, как напомнил Путин, со стороны Запада не последовало реакции.

Самолет президента Боливии в свое время посадили. Президента вывели из самолета и ничего, тишина, - вспомнил он.

Самолет, на котором занимавший тогда пост президента Боливии Моралес возвращался на Родину с московского форума стран-экспортеров газа, 2 июля 2013 года вынужден был совершить незапланированную посадку в столице Австрии. Это произошло после того, как несколько европейских стран - Испания, Италия, Португалия и Франция - отозвали выданное самолету разрешение на пересечение своего воздушного пространства.

Поводом для этого послужили подозрения, что на борту президентского лайнера мог находиться бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, разоблачивший масштабные программы электронной слежки американских спецслужб. Боливия и другие страны Латинской Америки осудили инцидент, расценив его как попытку покушения на жизнь Моралеса при грубом нарушении международного права.

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