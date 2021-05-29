Пандемия далеко не завершена - ВОЗ

Глава ВОЗ подчеркнул, что равноправный доступ к вакцинам имеет существенное значение для завершения пандемии.

24 мая в Женеве открылась 74-я Всемирная ассамблея здравоохранения, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Пандемия далеко не завершена, - заявил 28 мая на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, проблематика коронавирусной инфекции находится в центре дискуссий на ассамблее.

На этой неделе был широкий консенсус в том, что равноправный доступ к вакцинам имеет существенное значение для завершения пандемии. Тедрос Аданом Гебрейесус

Глава ВОЗ призвал мировое сообщество поддержать массовую вакцинацию, чтобы к сентябрю от COVID-19 в каждой стране было привито не менее 10% населения, а к концу текущего года - не менее 30%.

Это означает, что к сентябрю мы должны в качестве главного приоритета вакцинировать на 250 млн больше людей в странах с низкими и средними доходами, включая всех работников здравоохранения и группы повышенного риска. Тедрос Аданом Гебрейесус

74-я Всемирная ассамблея здравоохранения, в которой принимают участие представители 194 государств-членов ВОЗ, будет проходить по 1 июня. Основное внимание уделяется борьбе с пандемией коронавирусной инфекции и предотвращению новых ЧС. Главный ежегодный форум ВОЗ работает в онлайн-формате.

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