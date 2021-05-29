В Кызылорде не могут найти место памятнику медикам, погибшим от COVID-19

Скульптуру у российского специалиста заказала местная жительница. Композиция ей обошлась в 15,5 млн тенге.

В Кызылорде не могут найти достойное место памятнику в честь погибших от коронавирусной инфекции врачей и медработников, передает zakon.kz.

Как сообщает Первый канал "Евразия", скульптуру у российского специалиста заказала местная жительница Раушан Базарбай. Она в декабре 2020 года в новостях увидела, что в Дагестане установили памятник медработникам, погибшим во время пандемии COVID-19. После этого женщина сделала заказ, утвердила эскиз и отдала за композицию 15,5 млн тенге.

Данный памятник создан только на мои средства, здесь нет ни единой государственной копейки. Этот памятник имеет очень высокую социальную значимость в поднятии и принятии статуса медработника. Раушан Базарбай

Она совместно с управлением здравоохранения обратились в акимат. Спецкомиссия предложила место на центральной аллее. Но позднее общественное место заменили на двор медколледжа, к которому, по словам женщины, общественный доступ закрыт.

Имеются ворота, ключи, и оно закрывается. Туда вход посторонним ограничен. Чтобы установить этот памятник, место должно быть общественно доступным. Раушан Базарбай

Изначально, как отметил руководитель отдела архитектуры и градостроительства акимата Кызылорды Габит Кожахметов, "думали о месте на аллее, но там фонтаны, и это создаст неудобства".

Еще не приняли решение, ставить этот памятник или нет, - сказал он.

По словам Раушан Базарбай, она готова сама облагородить участок земли, где будет стоять скульптура. Главное - чтобы это было доступное для людей место.

Отмечается, что, в отличие от чиновников, местные жители идею Базарбай поддерживают.

Медики заслуживают памятник не только из-за борьбы с коронавирусом. Они каждый день наши жизни спасают! местная жительница Ботагоз Еламанкызы

Они сами погибают, но других спасают! Это правильно – поставить им памятник! местная жительница Злиха Айтуганова

Как отметила Раушан Базарбай, если ко Дню медика вопрос с местом не решится, то она отдаст его в любой другой город. К ней уже поступили два предложения из Нур-Султана и пять - из Алматы.

День медицинского работника в Казахстане отмечается ежегодно в каждое третье воскресенье июня. Его празднование установлено указом Президента РК в 1998 году.

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