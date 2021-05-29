Раскрыт секрет удачной фотографии из отпуска

Для этого не нужно иметь дорогой фотоаппарат с качественной оптикой

Эксперт подсказала, как во время отдыха сделать кадр, на который всем захочется посмотреть, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Большинство сделанных во время отпуска фотографий, которые люди любят размещать в соцсетях, как правило, довольно однотипны. Есть несколько приемов, которые помогут выделиться из потока и привлечь внимание к своим снимкам, отметила в интервью радио Sputnik официальный фотограф международного конкурса красоты Mrs&Ms Russia Earth Наталья Аксенова.

Для этого не нужно иметь дорогой фотоаппарат с качественной оптикой, все можно сделать с помощью обычного смартфона, добавила она.По словам фотографа, самый главный секрет хорошего кадра – это глаза и взгляд.

Если в глазах есть огонек, есть интерес и есть жизнь, то это залог удачного кадра, на который хочется смотреть. Я всегда прошу моделей представить, что объектив камеры или смартфона – это их любимый человек или любовник. Тогда они начинают заигрывать с ним глазами, – объяснила Наталья Аксенова.

Она отметила, что поза тоже имеет значение. Чтобы фото получилось привлекательным, в кадре должно быть много ломаных линий, это еще один секрет удачного снимка.

Если в кадре рука или нога, то они должны быть согнутыми. Когда много углов в теле, то это делает фигуру и кадр интереснее. Но нужно учитывать тот момент, что части тела, которые находятся близко к объективу, визуально увеличиваются. Следует отойти подальше от фотографа, чтобы вокруг было больше воздуха, – посоветовала Наталья Аксенова.

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