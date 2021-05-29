Nike разорвала контракт с Неймаром из-за обвинений в домогательствах

Неймар отрицает, что Nike расторг с ним контракт из-за расследования по обвинению в сексуальных домогательствах.

Американский производитель спортивных товаров Nike Inc в августе 2020 года расторг рекламный контракт с бразильским футболистом Неймаром, поскольку одна из сотрудниц компании обвинила его в сексуальных домогательствах, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Как пишет The Wall Street Journal, Nike не раскрывала официальной причины разрыва контракта. По информации источников WSJ, до истечения его срока оставалось еще восемь лет.

По информации издания, сотрудница корпорации еще в 2016 году сообщила коллегам о якобы имевшей место со стороны Неймара попытке принуждения ее к интимным отношениям. Компания начала расследование произошедшего по итогам которого решила прекратить сотрудничество с футболистом.

Неймар ответил на заявления о расторжение контракта с Nike.

Я не понимаю, как серьезная компания может исказить деловые отношения, подкрепленные документами. Написанные слова нельзя стереть. И они не оставляют сомнений! — написал футболист.

Он обратил внимание на то, что в 2017 году снимался в США для рекламной кампании с теми же людьми, которые якобы обвиняют игрока в домогательствах в 2016-м.

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