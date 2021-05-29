Лукашенко пожаловался Путину на давление Запада

Российский президент в ответ вспомнил, как летом 2013 года в Вене был принудительно посажен самолет президента Боливии Эво Моралеса.

Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным заявил о попытке дестабилизировать ситуацию в его республике, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

Я покажу вам некоторые документы [по посадке рейса Ryanair]. Вы поймете, что там происходит и происходило. Идет попытка раскачать ситуацию до уровня августа прошлого года [когда в Беларуси проходили протесты, — заявил 28 мая президент Беларуси.

Российский президент в ответ вспомнил, как летом 2013 года в Вене был принудительно посажен самолет президента Боливии Эво Моралеса.

Президента вывели из самолета и ничего: тишина. Боливийский самолет совершил внеплановую посадку из-за того, что США предполагали, что на его борту находится бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден, - заявил Путин.

Путин высоко оценил тесные связи между Россией и Беларусью, указав на интеграцию в рамках Союзного государства.

Белорусские власти принудили лайнер Ryanair совершить экстренную посадку в Минске, заявив впоследствии, что получили сообщение о якобы находящейся на борту лайнера бомбе. Распоряжение лететь в столицу Беларуси пилоты получили за несколько минут до того, как самолет должен был войти в воздушное пространство Литвы. Для его сопровождения был поднят истребитель МиГ-29 белорусских ВВС.

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