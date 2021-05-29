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Число заболевших COVID-19 казахстанцев продолжает расти

Фото: DW 29 мая 2021, 08:02

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 688 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 28 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 688 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтвержден 383 595 случаев, из них:

  • в городе Нур-Султан – 290,
  • в городе Алматы – 252,
  • в городе Шымкенте – 52,
  • в Акмолинской области – 126,
  • в Актюбинской области – 41,
  • в Алматинской области – 102,
  • в Атырауской области – 85,
  • в ВКО – 92,
  • в Жамбылской области – 28,
  • в ЗКО – 99,
  • в Карагандинской области – 260,
  • в Костанайской области – 43,
  • в Кызылординской области – 19,
  • в Мангистауской области – 36,
  • в Павлодарской области – 96,
  • в СКО – 35,
в Туркестанской области – 32.⠀Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2 658 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 199,
  • в городе Алматы - 521,
  • в городе Шымкенте - 168,
  • в Акмолинской области - 174,
  • в Актюбинской области - 104,
  • в Алматинской области - 464,
  • в Атырауской области - 25,
  • в ВКО - 166,
  • в Жамбылской области - 27,
  • в ЗКО - 39,
  • в Карагандинской области - 436,
  • в Костанайской области - 72,
  • в Кызылординской области – 29,
  • в Мангыстауской области - 51,
  • в Павлодарской области - 132,
  • в СКО - 24,
  • в Туркестанской области - 27.

Всего в стране выздоровело 351 086 человек от COVID-19

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