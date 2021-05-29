Число заболевших COVID-19 казахстанцев продолжает расти

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 688 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 28 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 688 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтвержден 383 595 случаев, из них:

в городе Нур-Султан – 290,

в городе Алматы – 252,

в городе Шымкенте – 52,

в Акмолинской области – 126,

в Актюбинской области – 41,

в Алматинской области – 102,

в Атырауской области – 85,

в ВКО – 92,

в Жамбылской области – 28,

в ЗКО – 99,

в Карагандинской области – 260,

в Костанайской области – 43,

в Кызылординской области – 19,

в Мангистауской области – 36,

в Павлодарской области – 96,

в СКО – 35,

в Туркестанской области – 32.⠀Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2 658 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 199,

в городе Алматы - 521,

в городе Шымкенте - 168,

в Акмолинской области - 174,

в Актюбинской области - 104,

в Алматинской области - 464,

в Атырауской области - 25,

в ВКО - 166,

в Жамбылской области - 27,

в ЗКО - 39,

в Карагандинской области - 436,

в Костанайской области - 72,

в Кызылординской области – 29,

в Мангыстауской области - 51,

в Павлодарской области - 132,

в СКО - 24,

в Туркестанской области - 27.

Всего в стране выздоровело 351 086 человек от COVID-19

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