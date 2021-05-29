Число заболевших COVID-19 казахстанцев продолжает расти

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 688 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 28 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1 688 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтвержден 383 595 случаев, из них:
- в городе Нур-Султан – 290,
- в городе Алматы – 252,
- в городе Шымкенте – 52,
- в Акмолинской области – 126,
- в Актюбинской области – 41,
- в Алматинской области – 102,
- в Атырауской области – 85,
- в ВКО – 92,
- в Жамбылской области – 28,
- в ЗКО – 99,
- в Карагандинской области – 260,
- в Костанайской области – 43,
- в Кызылординской области – 19,
- в Мангистауской области – 36,
- в Павлодарской области – 96,
- в СКО – 35,
в Туркестанской области – 32.⠀Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 2 658 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 199,
- в городе Алматы - 521,
- в городе Шымкенте - 168,
- в Акмолинской области - 174,
- в Актюбинской области - 104,
- в Алматинской области - 464,
- в Атырауской области - 25,
- в ВКО - 166,
- в Жамбылской области - 27,
- в ЗКО - 39,
- в Карагандинской области - 436,
- в Костанайской области - 72,
- в Кызылординской области – 29,
- в Мангыстауской области - 51,
- в Павлодарской области - 132,
- в СКО - 24,
- в Туркестанской области - 27.
Всего в стране выздоровело 351 086 человек от COVID-19
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