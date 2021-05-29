Байден уверен в намерении Китая "овладеть Америкой"

Он убежденно верит, что Китай до 2030-2035 года овладеет Америкой.

Глава Китая Си Цзиньпин уверен, что азиатское государство сумеет "овладеть Америкой" в следующие 10-15 лет, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Такое мнение высказал действующий президент США Джо Байден в обращении к военным на объединенной базе в штате Вирджиния.

Он добавил, что причиной своего успеха Си Цзиньпин видит преимущества авторитарной формы правления. Лидер Соединенных Штатов объяснил, что к настоящему моменту провел вместе с коллегой из КНР больше времени, чем главы других стран, а именно - 24 часа встреч наедине в сопровождении лишь переводчика.

Он убежденно верит, что Китай до 2030-2035 года овладеет Америкой, потому что автократии могут принимать быстрые решения, - указал Байден.

Ранее первый замминистра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что существует много областей, в которых Вашингтон и Пекин будут соперничать: правила международного порядка, экономика и другие. Однако, по ее словам, есть и сферы, в котором государства могут сотрудничать.

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