Ученые определили предел человеческой жизни

Организм человека теряет способность к восстановлению к 120-150 годам.

Организм человека теряет способность к восстановлению к 120-150 годам, сообщает zakon.kz со ссылкой на ФАН.

К такому выводу пришла группа международных ученых.

Процесс восстановления организма от стрессов в 40 лет занимает около двух недель, а к 80 годам времени требуется больше. Но люди не доживают до 150 лет из-за болезней и других отклонений от привычных состояний, например, курения, передает слова одного из авторов исследования Тимофея Пыркова.

Мы приходим к выводу, что критичность, приводящая к смерти, является неотъемлемым биологическим свойством организма, которое ... означает фундаментальный или абсолютный предел продолжительности жизни челове, — отмечается в исследовании.

Некоторые напитки могут повлиять на продолжительность жизни. Ученые советуют пить зеленый чай, кофе, чайный гриб, разбавленный яблочный уксус с водой, красное вино. Последнее следует употреблять в умеренных количествах.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!