Британия и США расследуют версию лабораторного появления COVID-19

Сотрудники британской разведки помогают американским коллегам с новым расследованием в попытке "установить правду о пандемии".

Спецслужбы Великобритании сотрудничают с США в расследовании лабораторной версии происхождения коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом сообщает издание Telegraph со ссылкой на высокопоставленный официальный источник.

Ранее Белый дом распространил релиз, согласно которому версия распространения коронавируса из-за аварии в научной лаборатории пока не исключается. В сообщении были приведены слова президента США Джо Байдена о том, что разведсообщество страны допускает две версии происхождения вируса - при передаче человеку от животного и из лаборатории; в течение 90 дней разведка должна с удвоенными усилиями продолжать сбор и анализ информации, а после информировать президента.

Представители британской разведки провели собственное расследование начала пандемии после появления заявлений о том, что коронавирус мог появиться из лаборатории в Китае, пишет издание.

По словам источника, сотрудники британской разведки помогают американским коллегам с новым расследованием в попытке "установить правду о пандемии".

Мы предоставляем те разведданные, которые у нас есть по Уханю, а также предлагаем помощь американцам с тем, чтобы подкрепить и проанализировать все имеющиеся у них разведданные, с которыми мы можем помочь, - заявил источник газеты.

Отмечается, что Великобритания придерживается позиции, что нельзя сбрасывать со счетов версию о том, что коронавирус мог просочиться из уханьской лаборатории.

ВОЗ в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в город Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали утечку COVID-19 из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения COVID – прямую передачу человеку от животного – эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию возникновения COVID через охлажденные продукты.

США и еще 13 стран опубликовали совместное заявление, в котором выразили озабоченность выводами, содержащимися в докладе ВОЗ по итогам поездки группы международных экспертов, и подчеркнули необходимость проведения "прозрачного и независимого" расследования происхождения COVID-19.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя намерение США опубликовать доклад о происхождении COVID-19, назвал это политической игрой и попыткой свалить вину на других. По его словам, то, что США пытаются позволить разведслужбам сделать научные выводы, лишь говорит о том, что США не интересует правда.

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