Парень сорвался с аттракциона и погиб в Шымкенте

Приложение zakon.kz
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По предварительной информации, погибший подрабатывал в этом парке.
В Шымкенте 17-летний парень сорвался с аттракциона и погиб, сообщает zakon.kz.
По информации Otyrar.kz, он скончался на месте, до приезда скорой.
По предварительной информации, погибший окончил школу и подрабатывал в парке. В какой-то момент он забрался на металлическую конструкцию и сорвался вниз.
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