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Парень сорвался с аттракциона и погиб в Шымкенте

Фото: pixabay.com 29 мая 2021, 09:14

По предварительной информации, погибший подрабатывал в этом парке.

В Шымкенте 17-летний парень сорвался с аттракциона и погиб, сообщает zakon.kz.

По информации Otyrar.kz, он скончался на месте, до приезда скорой.

По предварительной информации, погибший окончил школу и подрабатывал в парке. В какой-то момент он забрался на металлическую конструкцию и сорвался вниз.

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Публикация от ОТЫРАР Новости Шымкент (@otyrarkz)

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