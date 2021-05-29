Парень сорвался с аттракциона и погиб в Шымкенте

По предварительной информации, погибший подрабатывал в этом парке.

В Шымкенте 17-летний парень сорвался с аттракциона и погиб, сообщает zakon.kz.

По информации Otyrar.kz, он скончался на месте, до приезда скорой.

По предварительной информации, погибший окончил школу и подрабатывал в парке. В какой-то момент он забрался на металлическую конструкцию и сорвался вниз.

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