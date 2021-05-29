Две области Казахстана находятся в "красной" зоне

Приложение zakon.kz
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Также в красной зоне два города.
Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 29 мая, сообщает zakon.kz.
В "красной" зоне находится Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Карагандинская области.
В "желтой" зоне: Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области и СКО. ⠀В "зеленой" зоне: Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская и Туркестанская области.
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